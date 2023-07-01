Перейменування Запоріжжя: що вирішила комісія

Запоріжжя потрапило до списку населених пунктів, назви яких не відповідають назвам державної мови.

30 червня Національна комісія зі стандартів державної мови видалила Запоріжжя зі списку населених пунктів для перейменування.

Відповідне рішення опубліковане на сайті комісії.

Члени Нацкомісії ухвалили додаток до попереднього рішення від 22 червня 2023 року. Там вони наводять список назв населених пунктів, які потрібно перейменувати. Якщо прогортати документ до 10 сторінки та глянути у 8 підпункт, то побачимо, що Запоріжжя вже не потребує перейменування. Запоріжжя у списку відсутнє.

Тарас Кремінь, мовний омбудсмен, зауважив ще один момент у рішенні Нацкомісії — вона рекомендувала змінити стару назву, але не запропонувала нову. Тобто, знову ж таки, працювали формально. Тому Кремінь також запропонував скасувати ініціативу Нацкомісії.

Ідея перейменування Запоріжжя

Наприкінці червня Нацкомісія запропонувала перейменувати місто Запоріжжя. На думку мовознавців, назва міста пов'язана з періодом російської імперії та колоніалізмом. У рішенні вказуються назви населених пунктів, які потрібно або перейменувати повністю, або дещо змінити відповідно до нових мовних норм.

Разом із Запоріжжям до переліку населених пунктів, які порадили перейменувати, увійшло 1400 міст і сіл. Все це робиться на виконання закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії". Якщо до інших міст комісія рекомендувала нові назви, то тут залишила займатися цим місцевій владі.

Як повідомив в етері "Сніданку з 1+1" мовознавець Олександр Авраменко, перейменування певного населеного пункту відбудеться тоді, коли доведуть доцільність та науково обґрунтують. Авраменко вважає, що перейменування Запоріжжя "це якесь непорозуміння".

Він підкреслив, що Запоріжжя – це історично давня українська назва.

Крім того, новина про перейменування дуже обурила місцевих жителів. Більшість наголошує на тому, що Запоріжжя – це історична назва, яка походить ще від часів козацтва, інші ж висловлюються щодо некомпетентності самої Нацкомісії.

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