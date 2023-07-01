Переименование Запорожья: что решила комиссия

Запорожье попало в список населенных пунктов, названия которых не соответствуют названиям государственного языка.

30 июня Национальная комиссия по стандартам государственного языка удалила Запорожье из списка населенных пунктов для переименования.

Соответствующее решение опубликовано на сайте комиссии.

Члены Нацкомиссии приняли приложение к предыдущему решению от 22 июня 2023 года. Там они приводят список названий населенных пунктов, которые нужно переименовать. Если пролистывать документ до 10 страницы и посмотреть в 8 подпункт, то увидим, что Запорожье уже не требует переименования. Запорожье в списке отсутствует.

Тарас Кремень, языковой омбудсмен, заметил еще один момент в решении Нацкомиссии – она рекомендовала изменить старое название, но не предложила новое. То есть опять-таки работали формально. Поэтому Кремень также предложил упразднить инициативу Нацкомиссии.

Идея переименования Запорожья

В конце июня Нацкомиссия предложила переименовать город Запорожье. По мнению языковедов, название города связано с периодом российской империи и колониализмом. В решении указываются названия населенных пунктов, которые нужно либо полностью переименовать, либо несколько изменить в соответствии с новыми языковыми нормами.

Вместе с Запорожьем в перечень населенных пунктов, посоветовавших переименовать, вошли 1400 городов и сел. Все это делается во исполнение закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии". Если в другие города комиссия рекомендовала новые названия, то здесь оставила заниматься этим местным властям.

Как сообщил в эфире "Сніданок з 1+1" языковед Александр Авраменко, переименование определенного населенного пункта произойдет тогда, когда докажут целесообразность и научно обоснуют. Авраменко считает, что переименование Запорожья "это какое-то недоразумение".

Он подчеркнул, что Запорожье – это исторически древнее украинское название.

Кроме того, новость о переименовании очень возмутила местных жителей. Большинство отмечает, что Запорожье – это историческое название, которое происходит еще со времен казачества, другие же высказываются относительно некомпетентности самой Нацкомиссии.

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