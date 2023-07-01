В Польше у границы с Россией нашли загадочный воздушный шар

В Польше Калининградской области в городе Бранево обнаружили объект, похожий на воздушный шар, его изъяли и передали военным.

Об этом пишет PAP.

В полиции рассказали, что около 12:00 30 июня к ним обратился один из местных жителей и сообщил, что нашел объект, похожий на воздушный шар. На месте один из полицейских подтвердил, что такой объект находится там.

Спикер полиции Рафал Яцковский сообщил, что его уже изъяли и передали военным.

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Позже в Министерстве обороны Польши сообщили, что объект, по предварительным выводам, является метеозондом.

"Сейчас дело расследуют соответствующие службы", – сообщили в министерстве.

Напомним, в Швейцарии, в коммуне Хюненберг, утром 17 июня вспыхнул и упал воздушный шар с людьми – семь человек получили ожоги и ранения, их доставили в больницу.

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