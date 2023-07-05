Визначився потенційний суперник збірної України у фіналі молодіжного Євро-2023

Якщо українці переможуть Іспанію, то у вирішальному матчі турніру зійдуться з Англією.
Стало відомо, з ким може зіграти молодіжна збірна України (U-21) у фіналі Євро-2023.
Потенційним суперником команди Руслана Ротаня у вирішальному поєдинку континентальної першості стала збірна Англії.
У півфіналі чемпіонату Європи родоначальники футболу розгромили команду Ізраїлю з рахунком 0:3.
Англійці могли виходити вперед на 17-й хвилині зустрічі, але Морган Гіббс-Вайт не реалізував пенальті. Проте наприкінці першого тайму хавбек "Ноттінгема" реабілітувався, забивши з гри. Асистував йому півзахисник "Манчестер Сіті" Коул Палмер.
У другому таймі Англія зміцнила свою перевагу. На 63-й хвилині голом відзначився Палмер, результативну передачу віддав Еміл Сміт-Роу з лондонського "Арсенала".
Остаточний рахунок поєдинку на останній хвилині основного часу встановив Кемерон Арчер, асист зробив Палмер.
Таким чином, збірна Англії стала першим фіналістом молодіжного Євро-2023.
В іншому півфіналі Україна зіграє з Іспанією. Цей матч відбудеться в середу, 5 липня, початок гри – о 22:00 за київським часом. На нашому сайті доступна онлайн-трансляція матчу Іспанія – Україна.
Фінал Євро-2023 заплановано на суботу, 8 липня. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.
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