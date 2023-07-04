Іспанія – Україна: Ротань розповів про кадрові втрати "молодіжки" перед півфіналом Євро-2023

Головний тренер молодіжної збірної України (U-21) Руслан Ротань поспілкувався з журналістами на пресконференції напередодні матчу 1/2 фіналу Євро-2023 проти команди Іспанії.

Серед іншого керманич української "молодіжки" розповів про кадрову ситуацію у своїй команді.

"Гру пропускає Криськів через перебір жовтих карток. Ту саму проблему з рукою має В'юнник – завтра зробимо перевірку, можливо, він вийде на поле", – зазначив Ротань.

Також Ротань відповів на запитання, як готує своїх підопічних до майбутнього поєдинку.

"Насамперед йдеться про відновлення. На жаль, лише два дні минуло між матчами. Це також дуже важливо, адже вчора був переліт, були переїзди до іншого міста, трохи інший клімат. У Клуж-Напоці було дещо холодніше, ніж у Бухаресті. А з мотивацією проблем немає. Хлопці вмотивовані, ідуть крок за кроком, наступний – найважчий. Ми розуміємо силу збірної Іспанії, це дуже потужна команда. Ми зустрічалися в групі, але попереду інша гра. Іспанія на юнацькому рівні обігравала всіх, повигравала всі турніри. Ми це добре знаємо й пам'ятаємо, усвідомлюємо силу цього суперника", – сказав Ротань.

Крім того, Ротань прокоментував дискваліфікацію Владислава Ваната, яку нападник відбув, а тому зможе допомогти українській збірній у грі з Іспанією.

"Ми з ним розмовляли після матчу, він розуміє всю суть проблеми. Цей момент дав йому можливість добре подумати, адже він практично завтра тільки починає турнір. Для Владислава це важливий урок. Ми повинні його підтримати, він отримає свій шанс", – повідомив Ротань.

Наостанок Ротань розповів, які висновки його команда зробила з матчу проти Іспанії в заключному турі групового раунду Євро-2023. Тоді українська збірна на останніх хвилинах втратила перемогу (2:2) та поступилася "Червоній фурії" першим місцем у квартеті B.

"Так, ми провели аналіз на основі першого матчу з Іспанією. Це структурна команда, яка завжди грає першим номером. Усі збірні її вивчають, знають, але, попри це, в іспанців практично всі механізми працюють, від чого страждають усі суперники. Ми з хлопцями і перед першою грою, і зараз робили теоретичне заняття, врахували ці моменти. На полі все вирішує індивідуальна майстерність, а також настрій, характер. Усе потім поєднується в єдиний результат. Я думаю, що Іспанія нас добре вивчила, як і ми вивчили її. Завтра буде гра, яка дасть одній із команд шанс пройти далі. Тому буде зовсім інший поєдинок, на футбольному полі буде все. Я впевнений, обидві команди викладатимуться на сто відсотків, аби здійснити омріяний крок", – додав Ротань.

Матч 1/2 фіналу Євро-2023 між молодіжними збірними Іспанії та України відбудеться в середу, 5 липня, початок гри – о 22:00 за київським часом. На нашому сайті доступна онлайн-трансляція матчу Іспанія – Україна.

В іншому півфіналі зіграють команди Ізраїлю та Англії. Цей матч також відбудеться 5 липня, але о 19:00 за київським часом.

Фінал Євро-2023 заплановано на суботу, 8 липня. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, одного разу молодіжна збірна України (U-21) вже діставалася фіналу чемпіонату Європи. 2006 року "синьо-жовті" у вирішальному матчі континентальної першості розгромно програли Нідерландам (0:3).

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