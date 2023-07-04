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Іспанія – Україна: онлайн-трансляція матчу 1/2 фіналу молодіжного Євро-2023

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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133
Час на прочитання
1 хв
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Іспанія – Україна: онлайн-трансляція матчу 1/2 фіналу молодіжного Євро-2023

Іспанія (U-21) - Україна (U-21)

Команда Руслана Ротаня побореться за путівку до фіналу континентальної першості.

У середу, 5 липнямолодіжна збірна України (U-21) зіграє проти команди Іспанії в півфіналі Євро-2023.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Стяуа" в румунському Бухаресті. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

В 1/4 фіналу команда Руслана Ротаня обіграла Францію (1:3), а Іспанія за підсумками екстратаймів здолала Швейцарію (2:1). 

"Синьо-жовті" вже грали з іспанцями на поточній першості континенту. В заключному турі групового раунд українська збірна на останніх хвилинах втратила перемогу (2:2) та поступилася "Червоній фурії" першим місцем у квартеті B.

Зазначимо, що Україна та Іспанія вже забезпечили собі путівки на футбольний турнір Олімпіади-2024, яка відбудеться в Парижі. Причому українська збірна з футболу вперше в історії пробилася на Олімпійські ігри.

  • В іншому півфіналі зіграють команди Ізраїлю та Англії. Цей матч також відбудеться 5 липня, але о 19:00 за київським часом.
  • Фінал Євро-2023 заплановано на суботу, 8 липня. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція півфінального поєдинку Євро-2023 між молодіжними збірними України та Іспанії.

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Дата публікації
Перегляди
133
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