ЗСУ отримають на озброєння турецькі САУ Firtina - Громов

Українські військові отримають на озброєння турецьку самохідну артилерійську установку (САУ) T155 Firtina.

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Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, повідомляє Укрінформ.

Він заявив, що Україна останнім часом отримала велику кількість артилерійського озброєння іноземного виробництва.

"Станом на сьогодні це понад 10 різних типів артилерійських систем (М777, FH-70, TRF-1, САУ PzH 2000, AHS Krab, Caesar, Zuzana, AS90, M109, М119, L119) та більше 5 типів реактивних систем залпового вогню (М142 Himars, М270 MLRS, MАRS-ІІ, LRU, APS-40, RM-70)", - заявив Громов.

Він зазначив, що наразі у ЗСУ очікують на надходження нових систем, які українські військові ще не використовували. Зокрема йдеться про Archer та Firtina.

Громов не повідомив термінів, коли нові САУ повинні стати на озброєння ЗСУ. Видання Military Balance повідомляє, що армія Туреччини мала на озброєнні 310 одиниць T155 Firtina станом на 2022 рік.

САУ T155 Firtina – оснащена 155-мм гарматою, яка стріляє на дальність до 40 км боєприпасом MOD 274, та здатна здійснювати 6 пострілів на хвилину. Також вона може здійснювати три постріли за 15 секунд, якщо використати іншу опцію.

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