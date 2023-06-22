Захід зацікавлений у виробництві зброї в Україні - Reuters

Країни Заходу зацікавлені в тому, щоб налагодити виробництво зброї в Україні, однак керівники оборонних компаній готові розглядати таку можливість лише після завершення війни.

Про це інформує видання Reuters.

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Агентство вказує, що керівництво оборонних компаній наразі вираховує ризики та перспективи виробництва зброї в Україні.

"Ви просто повинні думати ширше, про стан ситуації ... і про ризик, пов'язаний з цим спільним виробництвом", - сказав керівник американського оборонного гіганта Lockheed MartinГрег Ульмер.

Крім того, представники двох великих оборонних компаній підтвердили, що мають інформацію щодо української ініціативи. Одна з компаній готова підписати лист про наміри обговорити майбутнє виробництво після закінчення війни. Наразі представники всіх опитаних підприємств заявили, що незацікавлені в інвестиціях під час війни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна розраховує отримати від Росії один трильйон доларів США як компенсацію за її агресію.

Крім того, ми раніше інформували, що пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що Україна вже почала відновлення пошкодженого майна українців, однак протягом найближчого десятиліття країні знадобиться щонайменше $400 млрд у рамках міжнародної підтримки.

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