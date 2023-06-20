Чи має Путін гроші на війну: експерт підрахував, скільки залишилося в "скарбничці" диктатора

За словами журналіста, грошей у Путіна поменшало, але для ведення війни цього вистачить ще на досить тривалий термін.

У російського диктатора Путіна стало набагато менше грошей, щоб вести війну, але цих резервів все ж таки вистачить на достатню кількість часу.

Скільки грошей у "гаманці" Путіна, розповів журналіст британського журналу The Economist Аркадій Островський в інтерв'ю головному редактору видання "Гордон" Алесі Бацман.

За словами експерта, з Росії пішло грошей в еквіваленті приблизно 10-12% ВВП РФ. Але приблизно стільки ж надійшло від надходжень нафти та газу. Островський вважає, що поки що російська економіка справляється з головними санкціями Заходу.

"Безумовно, грошей у Путіна поменшало, щоб вести цю війну, тому що починалося з ліквідних активів з $85 млрд. Більше, ніж $300 млрд було заморожено, багато пішло з країни. Зараз у скарбничці залишилося десь $250-260 млрд. Це все одно дуже багато. Для продовження ведення війни цього вистачить ще досить тривалий термін, Хоча дійсно сильно впали ці резерви, що важливо", – каже журналіст.

На думку Островського, для реального удару по російській економіці ціна на нафту та газ має суттєво опуститися.

Раніше виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пензін заявив, що Кремль втрачає доходи від нафти та газу.

Також колишня депутатка Держдуми Росії Марія Максакова розповідала, що російські олігархи-"гаманці" Путіна зберігають 140 млрд доларів його "кишенькових" грошей.

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