Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Чи має Путін гроші на війну: експерт підрахував, скільки залишилося в "скарбничці" диктатора

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
2942
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Чи має Путін гроші на війну: експерт підрахував, скільки залишилося в "скарбничці" диктатора

Економіка РФ поки що справляється з головними санкціями Заходу. / Фото: Associated Press

За словами журналіста, грошей у Путіна поменшало, але для ведення війни цього вистачить ще на досить тривалий термін.

У російського диктатора Путіна стало набагато менше грошей, щоб вести війну, але цих резервів все ж таки вистачить на достатню кількість часу.

Скільки грошей у "гаманці" Путіна, розповів журналіст британського журналу The Economist Аркадій Островський в інтерв'ю головному редактору видання "Гордон" Алесі Бацман.

За словами експерта, з Росії пішло грошей в еквіваленті приблизно 10-12% ВВП РФ. Але приблизно стільки ж надійшло від надходжень нафти та газу. Островський вважає, що поки що російська економіка справляється з головними санкціями Заходу.

"Безумовно, грошей у Путіна поменшало, щоб вести цю війну, тому що починалося з ліквідних активів з $85 млрд. Більше, ніж $300 млрд було заморожено, багато пішло з країни. Зараз у скарбничці залишилося десь $250-260 млрд. Це все одно дуже багато. Для продовження ведення війни цього вистачить ще досить тривалий термін, Хоча дійсно сильно впали ці резерви, що важливо", – каже журналіст.

На думку Островського, для реального удару по російській економіці ціна на нафту та газ має суттєво опуститися.

Раніше виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пензін заявив, що Кремль втрачає доходи від нафти та газу.

Також колишня депутатка Держдуми Росії Марія Максакова розповідала, що російські олігархи-"гаманці" Путіна зберігають 140 млрд доларів його "кишенькових" грошей.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали в Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2942
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація