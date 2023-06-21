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Україна планує отримати від Росії трильйон доларів репарацій

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Україна планує отримати від Росії трильйон доларів репарацій

В ОП заявили, що Україна планує отримати від Росії трильйон доларів / Фото: Associated Press

Частину коштів можна буде отримати за рахунок російських активів, заморожених на Заході.

Україна розраховує отримати від Росії один трильйон доларів США як компенсацію за її агресію.

Про це заявив радник президента України з економіки Олег Устенко в етері каналу "Настоящее Время".

Він заявив, що половину цих грошей Україна хоче отримати за рахунок заморожених на Заході російських активів, а іншу половину - через репарації.

"Ми розраховуємо отримати від Росії трильйон доларів", - сказав Устенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україні для термінового відновлення інфраструктури, яка була знищена внаслідок російської агресії, необхідно не менше 14,1 млрд доларів США, з яких наразі в держбюджеті закладено 3,3 млрд доларів, ще близько 4 млрд — від міжнародних партнерів.

Крім того, ми раніше інформували, що пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що Україна вже почала відновлення пошкодженого майна українців, однак протягом найближчого десятиліття країні знадобиться щонайменше $400 млрд у рамках міжнародної підтримки.

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Дата публікації
Перегляди
4551
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