Украина планирует получить от России триллион долларов репараций

Часть средств можно будет получить за счет замороженных на Западе российских активов.

Украина рассчитывает получить от России один триллион долларов США в качестве компенсации за ее агрессию.

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Об этом заявил советник президента Украины по экономике Олег Устенко в эфире канала " Настоящее Время ".

Он заявил, что половину этих денег Украина хочет получить за счет замороженных на Западе российских активов, а другую половину из-за репарации.

"Мы рассчитываем получить от России триллион долларов", — сказал Устенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Украине для срочного восстановления инфраструктуры, которая была уничтожена в результате российской агрессии, необходимо не менее 14,1 млрд долларов США, из которых в настоящее время в госбюджете заложено 3,3 млрд долларов, еще около 4 млрд — от международных партнеров.

Кроме того, мы ранее информировали, что госпожа Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что Украина уже начала восстановление поврежденного имущества украинцев, однако в течение ближайшего десятилетия стране понадобится минимум $400 млрд в рамках международной поддержки.

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