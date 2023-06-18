Украина надеется на репарации от РФ: сумма может достичь триллионов долларов

Начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил о надеждах на репарации от России, которые будут составлять триллионы долларов.

Об этом пишет Укринформ.

«Мы надеемся и делаем все для этого. Общей цифры еще нет. Но, конечно, это триллионы долларов, и для каждой области они будут по отдельности. Основа репараций будет подтверждена по завершении всего комплекса расследования, на это необходимо много времени», — отметил глава области.

Принимать это решение будут в Международном уголовном суде (МКС), и от подтверждения этих доказательств именно судьями МКС в дальнейшем будет зависеть не только предъявление этого иска, но и взыскание в России средств в будущем.

"И взыскание будет не только добровольным... Но должна быть соблюдена законная и четкая процедура, касающаяся суммы ущерба", — пояснил Кириленко.

Также читайте В России возможна гражданская война: сможет ли РФ тогда выплачивать Украине репарации

Он добавил, что мы от врага не будем требовать сделать то, что у нас не было достроено до того, как тот ворвался в Украину, а требуем средства для восстановления только того, что враг разрушил.

«Да, это долгий процесс. Вообще, дай Бог, чтобы нашего возраста хватило, чтобы наши дети уже жили в возрожденной Украине», – резюмировал руководитель ОВА.

Восстановление Украины: где взять деньги

Напомним, что, по информации Всемирного банка, послевоенное восстановление Украины будет стоить примерно 500-600 миллиардов евро.

В Finanial Times писали, что большинство расходов на восстановление Украины могло бы покрыть сумму активов Центробанка России, замороженную в Евросоюзе. Но пока неизвестно, каким будет процесс передачи этих активов Украине.

По словам президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, в ЕС заблокированы 300 млрд евро резервов российского Центробанка и заморожены 19 млрд евро российских олигархов.

А в Конгрессе США поддержали поправку в закон о передаче арестованных активов российских олигархов Украине.

Читайте также:

У Зеленского рассказали о вступлении в НАТО, репарации РФ и Си Цзиньпина в Москве