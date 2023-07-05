Вибух в суді Києва: поліція показала перші кадри спецоперації

На кадрах видно перші дії правоохоронців, спробу вести переговори з Гуменюком і евакуацію поранених правоохоронців.
У Мережі з'явилися кадри перебігу штурмових дій в будівлі Шевченківського суду Києва, де підозрюваний Ігор Гуменюк влаштував вибухи, внаслідок яких сам загинув.
Відео опублікували МВС і Нацполіція.
На кадрах видно перші дії правоохоронців, спробу вести переговори з Гуменюком. Також показано, як двох поранених КОРДівців виносять із будівлі суду на носилках і їх забирають медики.
У поліції нагадали, що Ігор Гуменюк загинув, коли підірвав вибуховий пристрій під час штурму. Двоє бійців КОРДу отримали поранення.
"Подія кваліфікована як замах на життя працівника правоохоронного органу та замах на втечу з місця позбавлення волі або з-під варти. Триває розслідування всіх обставин", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні, 5 липня, у приміщенні Шевченківського районного суду міста Києва пролунали вибухи, який скоїв Ігор Гуменюк. Внаслідок одного з них хлопець загинув.
За версією обвинувачення, саме він 2015 року кинув у бік правоохоронців гранати під приміщенням Верховної Ради під час розгляду питання про децентралізацію. Унаслідок цього загинуло 4 нацгвардійців.
Хлопця затримали ще 2015 року. Справа Гуменюка тривала уже 8 років, проте вирок так і не був ухвалений. Йому постійно продовжували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
За словами адвоката, Гуменюк неодноразово звертався із заявами про те, що хотів мобілізуватися та піти на фронт. Проте суд відповідав відмовою.
Ігор Гуменюк брав участь у Революції Гідності, деякий час був бійцем добровольчого батальйону "Січ" і воював в АТО.
Читайте також:
- Хто такий Ігор Гуменюк: підірвав себе в суді в Києві, теракт під Радою та 8 років у СІЗО
- Штурм Шевченківського суду, під час якого загинув підривник: фото з місця події
- Вибухи в Шевченківському суді: нападник загинув – усі деталі від голови МВС