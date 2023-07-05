Вибух в суді Києва: поліція показала перші кадри спецоперації

На кадрах видно перші дії правоохоронців, спробу вести переговори з Гуменюком і евакуацію поранених правоохоронців.

У Мережі з'явилися кадри перебігу штурмових дій в будівлі Шевченківського суду Києва, де підозрюваний Ігор Гуменюк влаштував вибухи, внаслідок яких сам загинув.

Відео опублікували МВС і Нацполіція.

На кадрах видно перші дії правоохоронців, спробу вести переговори з Гуменюком. Також показано, як двох поранених КОРДівців виносять із будівлі суду на носилках і їх забирають медики.

У поліції нагадали, що Ігор Гуменюк загинув, коли підірвав вибуховий пристрій під час штурму. Двоє бійців КОРДу отримали поранення.

"Подія кваліфікована як замах на життя працівника правоохоронного органу та замах на втечу з місця позбавлення волі або з-під варти. Триває розслідування всіх обставин", – йдеться в повідомленні.