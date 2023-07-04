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Испания – Украина: онлайн-трансляция матча 1/2 финала молодежного Евро-2023

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
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Время на прочтение
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Испания – Украина: онлайн-трансляция матча 1/2 финала молодежного Евро-2023

Испания (U-21) — Украина (U-21)

Команда Руслана Ротаня поборется за путевку в финал континентального первенства.

В среду, 5 июля, молодежная сборная Украины (U-21) сыграет против команды Испании в полуфинале Евро-2023.

Поединок состоится на стадионе "Стяуа" в румынском Бухаресте. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

В 1/4 финала команда Руслана Ротаня обыграла Францию (1:3), а Испания по итогам экстра-таймов одолела Швейцарию (2:1).

"Сине-желтые" уже играли с испанцами на текущем первенстве континента. В заключительном туре группового раунда украинская сборная на последних минутах упустила победу (2:2) и уступила "Красной фурии" первое место в квартете B.

Отметим, что Украина и Испания уже обеспечили себе путевки на футбольный турнир Олимпиады-2024, которая состоится в Париже. Причем украинская сборная по футболу впервые в истории пробилась на Олимпийские игры.

  • В другом полуфинале сыграют команды Израиля и Англии. Этот матч также состоится 5 июля, но в 19:00 по киевскому времени.
  • Финал Евро-2023 запланирован на субботу, 8 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция полуфинального поединка Евро-2023 между молодежными сборными Украины и Испании.

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Дата публикации
Просмотры
56
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