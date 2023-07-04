Испания – Украина: Ротань рассказал о кадровых потерях "молодежки" перед полуфиналом Евро-2023

Главный тренер молодежной сборной Украины (U-21) Руслан Ротань пообщался с журналистами на пресс-конференции накануне матча 1/2 финала Евро-2023 против команды Испании.

Среди прочего наставник украинской "молодежки" рассказал о кадровой ситуации в своей команде.

"Игру пропускает Крыськив из-за перебора желтых карточек. Ту же проблему с рукой имеет Вьюник – завтра сделаем проверку, возможно, он выйдет на поле", – отметил Ротань.

Также Ротань ответил на вопрос, как готовит своих подопечных к предстоящему поединку.

"Прежде всего, речь идет о восстановлении. К сожалению, всего два дня прошло между матчами. Это тоже очень важно, ведь вчера был перелет, были переезды в другой город, немного другой климат. В Клуж-Напоке было несколько холоднее, чем в Бухаресте. А с мотивацией проблем нет. Ребята мотивированы, идут шаг за шагом, следующий – самый трудный. Мы понимаем силу сборной Испании, это очень мощная команда. Мы встречались в группе, но впереди другая игра. Испания на юношеском уровне обыгрывала всех, выиграла все турниры. Мы это хорошо знаем и помним, осознаем силу этого соперника", – сказал Ротань.

Кроме того, Ротань прокомментировал дисквалификацию Владислава Ваната, которую нападающий отбыл, а потому сможет помочь украинской сборной в игре с Испанией.

"Мы с ним разговаривали после матча, он понимает всю суть проблемы. Этот момент дал ему возможность хорошо подумать, ведь он практически завтра только начинает турнир. Для Владислава это важный урок. Мы должны его поддержать, он получит свой шанс", – сообщил Ротань.

Напоследок Ротань рассказал, какие выводы его команда сделала из матча против Испании в заключительном туре группового раунда Евро-2023. Тогда украинская сборная на последних минутах упустила победу (2:2) и уступила "Красной фурии" первое место в квартете B.

"Да, мы провели анализ на основе первого матча с Испанией. Это структурная команда, которая всегда играет первым номером. Все сборные ее изучают, знают, но, несмотря на это, у испанцев практически все механизмы работают, от чего страдают все соперники. Мы с ребятами и перед первой игрой, и сейчас делали теоретическое занятие, учли эти моменты. На поле все решает индивидуальное мастерство, а также настроение, характер. Все потом объединяется в единый результат. Я думаю, что Испания нас хорошо изучила, как и мы ее изучили. Завтра будет игра, которая даст одной из команд шанс пройти дальше. Поэтому будет совсем другой поединок, на футбольном поле будет все. Я уверен, обе команды будут выкладываться на сто процентов, чтобы совершить желанный шаг", – добавил Ротань.

Матч 1/2 финала Евро-2023 между молодежными сборными Испании и Украины состоится в среду, 5 июля, начало игры – в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте доступна онлайн-трансляция матча Испания – Украина.

В другом полуфинале сыграют команды Израиля и Англии. Этот матч также состоится 5 июля, но в 19:00 по киевскому времени.

Финал Евро-2023 запланирован на субботу, 8 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, один раз молодежная сборная Украины (U-21) уже доходила до финала чемпионата Европы. В 2006 году "сине-желтые" в решающем матче континентального первенства разгромно проиграли Нидерландам (0:3).

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