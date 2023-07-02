У Польщі ввели нові обмеження та штрафи на дорогах

Від 1 липня на водіїв у Польщі запрацювали нові правила.

На польських шляхах для автомобілів змінилися правила для водіїв та перевізників, які надають послуги таксі. Система штрафних балів також зазнала змін.

Про це йдеться у матеріалі ukrayina.pl.

Зміни для водіїв у Польщі, зокрема, передбачають скасування збору плати за проїзд державними автошляхами для водіїв авто масою до 3,5 тонн і мотоциклів.

Дві автомагістралі стали безкоштовними

На двох дорогах, які дотепер були платними, тепер можна їздити безкоштовно. Це A2: Конін-Стрикув, а також A4: Вроцлав-Сосниця (село в Польщі, у гміні Радимно Ярославського повіту Підкарпатського воєводства).

"Електронне мито, як і раніше, стягуватиметься головою Національної фіскальної адміністрації з автотранспортних засобів з максимальною допустимою масою понад 3,5 тонни та автобусів", – йдеться у джерелі.

Підвищення безпеки пасажирів у разі використання програми таксі

Також польський уряд подбав про підвищення безпеки пасажирів при використанні програми таксі. Зокрема, підприємці, які здійснюють посередництво у пасажирських перевезеннях між додатком та водіями, будуть зобов’язані:

перевіряти водіїв перед початком співробітництва та першим замовленням через особистий огляд, включаючи посвідчення особи, наявність кваліфікації (посвідчення водія) та відсутність судимості;

перевіряти документи, що дають право на керування транспортним засобом, та, у разі польських документів, перевіряти їхню справжність за допомогою електронної послуги "Sprawdź uprawnienia kierowcy" через портал gov.pl (moj.gov.pl);

перевіряти, що послуга дійсно здійснюється особою, якій надійшло замовлення.

Як змінилися штрафи

У Польщі впровадили зміни щодо штрафних балів. Згідно з новими правилами, інформація про кількість отриманих балів, що зберігається в центральному реєстрі водіїв, видалятиметься з нього після закінчення одного року, а не двох років, як зараз.

Ба більше, водії знову зможуть проходити курси перенавчання власним коштом для зниження штрафних балів, але не частіше ніж раз на 6 місяців.

Заборона на обгін вантажівок: подробиці нового закону

Очільник Польщі Анджей Дуда підписав закон, згідно з яким запроваджується заборона на обгін вантажівок.

Закон вводить заборону на обгін вантажних автомобілів на швидкісних автомагістралях.

"Якщо швидкість руху цього транспортного засобу значно менша, ніж обмеження швидкості для транспортних засобів категорії N2 або N3, що діє на цій дорозі", - йдеться у документі.

Під час роботи в Комітеті з інфраструктури було передано, що значно менша швидкість означає принаймні на 10 км/год повільніше, ніж

"Транспортні засоби категорії N2 або N3 довжиною понад 7 метрів на автомагістралі або швидкісному шосе з трьома або більше виділеними смугами на проїжджій частині в одному напрямку матимуть право використовувати лише дві смуги, виділені для цього напрямку, найближчі до правому краю проїжджої частини", - йдеться у законі.

Тим часом в Україні дорожчає пальне. Від 1 липня скасовується пільговий 7-відсотковий ПДВ на автопаливо. Тепер він становить 20%, а також повертаються стандартні рівні акцизів.

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