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В Польщі невідомий жорстоко вбив українця

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
Перегляди
2138
Час на прочитання
1 хв
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В Польщі невідомий жорстоко вбив українця

В Польщі жорстоко вбили українця / Фото: pixabay.com

Поліція досі розшукує чоловіка, який скоїв напад.

В Польщі невідомий чоловік із ножем напав на українця. Він завдав йому чотири удари ножем у груди. Постраждалий внаслідок отриманих травм загинув в лікарні.

Про це пише Gazeta.Pl.

Як стало відомо, інцидент стався у Хелмі. Там невідомий чоловік з ножем напав на 36-річного українця. Нападник завдав йому чотири удари ножем у груди. Внаслідок чого постраждалий помер у лікарні.

Зараз поліція шукає нападника. До пошуків залучили кінологів із собаками. Мотиви вбивства наразі невідомі.

Нагадаємо, що у Польщі біля кордону з Росією знайшли загадкову повітряну кулю.

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Дата публікації
Перегляди
2138
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