В Польше неизвестный жестоко убил украинца

Полиция до сих пор разыскивает мужчину, совершившего нападение.

В Польше неизвестный мужчина с ножом напал на украинца. Он нанес ему четыре удара ножом в грудь. Пострадавший в результате полученных травм погиб в больнице.

Об этом пишет Gazeta.Pl.

Как стало известно, инцидент произошел в Хелме. Там неизвестный мужчина с ножом напал на 36-летнего украинца. Нападающий нанес ему четыре удара ножом в грудь. В результате пострадавший скончался в больнице.

Сейчас полиция ищет нападающего. К поискам привлекли кинологов с собаками. Мотивы убийства пока неизвестны.

Напомним, что в Польше у границы с Россией нашли загадочный воздушный шар.

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