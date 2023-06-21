Хакер виявив секретний "режим Ілона" у Tesla

Американський мільярдер і винахідник, засновник компанії SpaceX і Tesla Ілон Маск може мати свій власний режим водіння в "Теслі", що називається "режим Ілона".

Про це передає The Verge.

Суперсекретний режим дозволяє керувати автомобілями Tesla без використання рук.

Приховану функцію, влучно названу "режим Ілона", виявив хакер програмного забезпечення Tesla, відомий в Інтернеті як @greentheonly, після тривалого аналізу коду автомобілів. Раніше він з'ясував, як Tesla може заблокувати використання сидінь з електроприводом або центральну камеру в Model 3 до того, як її було офіційно активовано.

Зазвичай система автопілота вимагає підштовхування керма для підтвердження уваги водія. Власники автівок Tesla часто скаржаться на частоту перевірок. Крім того, за станом водія спостерігають камери у салоні автомобіля.

Натомість "режим Ілона" дозволяє водієві не звертати уваги на дорогу і уникати цієї перевірки. Однак, доступність цього режиму для звичайних користувачів залишається під питанням.

Раніше повідомлялося, що в Україні зріс попит на вживані автомобілі.

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