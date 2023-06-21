У метро Києва не працює один з сервісів оплати: яка причина

На станціях київського метро тимчасово не працює сервіс оплати проїзду разовими паперовими qr-квитками та qr-кодами.

У метро Києва тимчасово не працює сервіс оплати проїзду разовими паперовими qr-квитками та qr-кодами, згенерованими у застосунку "Київ Цифровий".

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА).

За інформацією КМДА, причину фахівці намагаються якнайшвидше з'ясувати та вирішити питання.

Усі інші засоби оплати проїзду працюють у звичайному режимі, зокрема:

транспортна картка

безконтактна банківська картка

мобільні додатки ApplePay та Google Pay.

Нагадаємо, що вчора, 20 червня, у Києві на станціях метро тимчасово не працювали комплекси самообслуговування.

Тим часом ще четверо посадовців отримали підозру через розкрадання на будівництві Подільського мосту у Києві.

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