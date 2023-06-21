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Хакер обнаружил секретный "режим Илона" у Tesla

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Время на прочтение
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Хакер обнаружил секретный "режим Илона" у Tesla

Фото: carscoops.com

Суперсекретный режим позволяет управлять автомобилями Tesla без использования рук.

Американский миллиардер и изобретатель, основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск может иметь свой собственный режим вождения в "Тесле", называемый "режим Илона".

Об этом сообщает The Verge.

Суперсекретный режим позволяет управлять автомобилями Tesla без использования рук.

Скрытую функцию, метко названную "режим Илона", обнаружил хакер программного обеспечения Tesla, известный в Интернете как @greentheonly, после продолжительного анализа кода автомобилей. Ранее он выяснил, как Tesla может заблокировать использование сидений с электроприводом или центральную камеру в Model 3 до того, как она была официально активирована.

Обычно система автопилота требует подталкивания руля для подтверждения водителя. Владельцы автомобилей Tesla часто жалуются на частоту проверок. Кроме того, за состоянием водителя наблюдают камеры в салоне автомобиля.

Вместо этого "режим Илона" позволяет водителю не обращать внимания на дорогу и избегать этой проверки. Однако доступность этого режима для обычных пользователей остается под вопросом.

Ранее сообщалось, что в Украине вырос спрос на подержанные автомобили.

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Дата публикации
Просмотры
820
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