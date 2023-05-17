Маск назвал отдаленную работу "морально неправильной"

Миллиардер считает, что "удаленка" оскорбляет тех работников, кто должен появляться на рабочем месте каждый день.

Американский миллиардер и изобретатель, основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск считает дистанционную работу "морально неправильной", ведь представители многих других профессий себе этого позволить не могут.

Об этом он рассказал в интервью CNBC, передает Bloomberg.

Маск заявил, что удаленная работа снижает производительность, а также посылает неправильные сигналы работникам заводов и другим рабочим, не имеющим возможности перейти на "дистанционку".

"Люди строят автомобили, обслуживают автомобили, строят дома, ремонтируют дома, готовят еду, делают все те вещи, которые люди потребляют. Бессмысленно предполагать, что они должны ходить на работу, а вы нет. Это не просто вещь в производительности, я считаю, что это морально неправильно", — сказал миллиардер.

Работников сферы ІТ Маск назвал "ноутбучным классом, живущим в ла-ла-ленде".

Маск — противник "удаленки"

Отметим, что Илон Маск – решительный сторонник политики возвращения на работу с удаленки. Прошлым летом выдвинул ультиматум сотрудникам Tesla, требуя от них проводить в офисе минимум 40 часов в неделю.

После покупки Twitter, Маск в первом же письме сотрудникам сообщил о запрете на удаленную работу. Раньше компания разрешала персоналу работать удаленно с любого места. Многие сотрудники были переведены на этот режим работы в начале пандемии. Тогда же Twitter ввел ежемесячный выходной день для всей компании. Маск после покупки компании упразднил этот дополнительный "день отдыха".

Впоследствии стало известно, что миллиардер заставляет работников Twitter буквально жить на работе и даже устроил спальные места для сотрудников.

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