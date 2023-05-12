Илон Маск собрался уходить с должности гендиректора Twitter

Судя по его сообщению, должность будет занимать женщина.

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что собирается уйти с поста генерального директора социальной сети Twitter. Он отметил, что уже нашел преемницу.

Об этом Маск сообщил на своей странице в Twitter.

"С радостью сообщаю, что я нанял нового генерального директора для Twitter. Она начнет работать примерно через 6 недель", — отметил Маск.

Судя по его сообщению, должность будет занимать женщина. А сам Илон перейдет на позицию исполнительного главы и технического директора. Он будет заниматься надзором за продуктом, программным обеспечением и системными операторами.

Ранее мы сообщали, писатель Стивен Кинг, в очередной раз поддержав украинцев, обратился к Илону Маску и предложил ему отдать деньги за верификацию страницы синей галочкой в фонд Сергея Притулы. Бизнесмен напомнил, что пожертвовал на помощь украинцам 100 миллионов долларов.