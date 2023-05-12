Захватчики атаковали шесть общин Сумской области: есть разрушения

В четверг, 11 мая, оккупанты обстреляли шесть общин Сумской области. За сутки в регионе зафиксировали 80 взрывов и 17 обстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

Зноб-новгородская община: били из минометов, также был артобстрел. Разрушен мост на автодороге местного значения, повреждены 2 частных жилых дома.

Белопольская община: обстрелы из минометов и гранатометов.

Эсманская община: россияне сбросили одну мину.

Великописаревская община: артиллерийские и миноэтные обстрелы.

Юнаковская община: обстрел из РСЗО.

Николаевская сельская община: артиллерийский обстрел.

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