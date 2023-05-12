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Захватчики атаковали шесть общин Сумской области: есть разрушения

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Захватчики атаковали шесть общин Сумской области: есть разрушения

В Сумской области произошло 80 взрывов в сутки / Фото: Сумская ОВА

Россияне повредили жилые дома.

В четверг, 11 мая, оккупанты обстреляли шесть общин Сумской области. За сутки в регионе зафиксировали 80 взрывов и 17 обстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

  • Зноб-новгородская община: били из минометов, также был артобстрел. Разрушен мост на автодороге местного значения, повреждены 2 частных жилых дома.
  • Белопольская община: обстрелы из минометов и гранатометов.
  • Эсманская община: россияне сбросили одну мину.
  • Великописаревская община: артиллерийские и миноэтные обстрелы.
  • Юнаковская община: обстрел из РСЗО.
  • Николаевская сельская община: артиллерийский обстрел.

Ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский поблагодарил украинских воинов за чрезвычайно успешные действия на фронте. Он сообщил, что подписал новый указ о награждении воинов государственными наградами.

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Дата публикации
Просмотры
127
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