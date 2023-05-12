"Евровидение-2023": стали известны имена всех финалистов конкурса

Только что в Ливерпуле, Великобритания, отгремел второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2023".

На арене Liverpool с конкурсными песнями за право выступить в грандиозном финале соревновались 16 стран-участниц, однако только 10 из них удалось пройти дальше. Так, финалистами "Евровидения-2023" стали Албания, Кипр, Эстония, Бельгия, Австрия, Литва, Польша, Австралия, Армения и Словения.

Результаты голосования во втором полуфинале "Евровидения-2023" / Фото: скриншот с видео

Также будут бороться за хрустальный кубок лидеры первого полуфинала конкурса : Хорватия, Молдова, Швейцария, Финляндия, Чехия, Израиль, Португалия, Швеция, Сербия и Норвегия.

Отметим, 13 мая в финале "Евровидения-2023" за победу сразятся 26 участников. На сцену конкурса выйдут 20 лидеров полуфиналов, представители стран "большой пятерки" и прошлогодняя победительница - Украина.

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