Крылатые ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow: Жданов объяснил, как их использует Украина

Эти ракеты могут оказать существенное влияние на течение боевых действий.

Украина получила от Великобритании крылатые ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow, которые советник Комиссии США по безопасности в Европе Пол Массаро уже назвал оружием для побед в войне, ВСУ применят во время контрнаступления.

Об этом "24 каналу" заявил военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow позволят помешать логистике врага на территории временно оккупированного Крыма.

"Я думаю, что цель номер 1 для этих ракет – Крымский мост. У нее дальность на базовом двигателе 500 километров, а с дополнительными баками – до 1000 километров", – подчеркнул Жданов.

Жданов считает, что нужно разрушить мост, а затем методично сносить военные объекты в Крыму, пока россияне не провозгласят капитуляцию.

"К слову, одна из задач Гвардии наступления на базе Национальной гвардии Украины — зачистка территорий от оккупантов", — подчеркнул Жданов.

Напомним, Великобритания передала Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, что подтвердил британский министр обороны Бен Уоллес.

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