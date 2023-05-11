США и Китай обсудили войну в Украине

Переговоры прошли в рамках постоянных усилий по поддержке открытых коммуникаций и ответственному управлению конкуренцией.
Советник по национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Джейк Салливан и член Политбюро Коммунистической партии Китая и директор офиса Комиссии по иностранным делам Ван I провели в Вене встречу, на которой обсудили ряд вопросов, в том числе войну в Украине.
Об этом сообщает официальный сайт Белого дома.
В сообщении указывается, что стороны обсудили следующие вопросы:
- двусторонних отношений США и Китая;
- глобальной и региональной сохранности;
- войны России против Украины;
- проблем, связанных с проливом.
"Эта встреча была частью постоянных усилий по поддержке открытых коммуникаций и ответственному управлению конкуренцией", – сообщают в пресс-службе.
Также указывается, что обе стороны согласились в дальнейшем поддерживать стратегический канал связи для достижения поставленных целей, опираясь на взаимодействие между лидерами страны Джоном Байденом и Си Цзиньпином.
Напомним, ранее Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что Китай упустил свой шанс стать посредником между Россией и Украиной.
Кроме того, мы ранее информировали, что командование НАТО классифицирует Китай как вызов, а не военную угрозу.
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