США и Китай обсудили войну в Украине

Переговоры прошли в рамках постоянных усилий по поддержке открытых коммуникаций и ответственному управлению конкуренцией.

Советник по национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Джейк Салливан и член Политбюро Коммунистической партии Китая и директор офиса Комиссии по иностранным делам Ван I провели в Вене встречу, на которой обсудили ряд вопросов, в том числе войну в Украине.

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Об этом сообщает официальный сайт Белого дома.

В сообщении указывается, что стороны обсудили следующие вопросы:

двусторонних отношений США и Китая;

глобальной и региональной сохранности;

войны России против Украины;

проблем, связанных с проливом.

"Эта встреча была частью постоянных усилий по поддержке открытых коммуникаций и ответственному управлению конкуренцией", – сообщают в пресс-службе.

Также указывается, что обе стороны согласились в дальнейшем поддерживать стратегический канал связи для достижения поставленных целей, опираясь на взаимодействие между лидерами страны Джоном Байденом и Си Цзиньпином.

Напомним, ранее Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что Китай упустил свой шанс стать посредником между Россией и Украиной.

Кроме того, мы ранее информировали, что командование НАТО классифицирует Китай как вызов, а не военную угрозу.

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