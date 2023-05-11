Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

США и Китай обсудили войну в Украине

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1130
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
США и Китай обсудили войну в Украине

Представители Китая и США обсудили войну в Украине / Фото: Associated Press

Переговоры прошли в рамках постоянных усилий по поддержке открытых коммуникаций и ответственному управлению конкуренцией.

Советник по национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Джейк Салливан и член Политбюро Коммунистической партии Китая и директор офиса Комиссии по иностранным делам Ван I провели в Вене встречу, на которой обсудили ряд вопросов, в том числе войну в Украине.

Об этом сообщает официальный сайт Белого дома.

В сообщении указывается, что стороны обсудили следующие вопросы:

  • двусторонних отношений США и Китая;
  • глобальной и региональной сохранности;
  • войны России против Украины;
  • проблем, связанных с проливом.

"Эта встреча была частью постоянных усилий по поддержке открытых коммуникаций и ответственному управлению конкуренцией", – сообщают в пресс-службе.

Также указывается, что обе стороны согласились в дальнейшем поддерживать стратегический канал связи для достижения поставленных целей, опираясь на взаимодействие между лидерами страны Джоном Байденом и Си Цзиньпином.

Напомним, ранее Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что Китай упустил свой шанс стать посредником между Россией и Украиной.

Кроме того, мы ранее информировали, что командование НАТО классифицирует Китай как вызов, а не военную угрозу.

Читайте также:

 

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1130
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация