Пентагон заплатит Илону Маску за терминалы и услуги Starlink для Украины

Подробности соглашения, заключенного между Министерством обороны США и компанией SpaceX, не разглашаются.

Пентагон покупает терминалы и услуги спутниковой связи Starlink у компании SpaceX, принадлежащей миллиардеру Илону Маску, для использования украинскими военными.

Об этом в четверг, 1 июня, сообщило издание Bloomberg со ссылкой на официальную информацию Министерства обороны США.

"Мы продолжаем работать с рядом глобальных партнеров, чтобы сделать все возможное, чтобы Украина имела устойчивые спутниковые и коммуникационные возможности, в которых они нуждаются. Спутниковая связь жизненно важна в общей коммуникационной сети Украины, и Министерство обороны заключило соглашение со Starlink на услуги такого типа", — говорится в сообщении Пентагона.

В ведомстве не уточнили подробности этого соглашения.

В издании отметили, что терминалы, вероятно, будут приобретены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, обеспечивающей долгосрочные потребности находящейся в состоянии безопасности страны. В декабре 2022 года Министерство обороны США, объявляя такой пакет финансирования, сообщило, что он будет предоставлять Украине "терминалы и услуги" спутниковой связи, но не подтвердило, что компания Маска получит контракт.

Когда в Украине началось полномасштабное вторжение, компания SpaceX по запросу Украины предоставила доступ Киеву к спутниковой связи Starlink. Первые терминалы были активированы 26 февраля 2022 года.

По сообщениям Министерства цифровой трансформации, на сегодняшний день в Украине более 30 тысяч терминалов Starlink.

Военные чиновники США высоко оценили роль, которую портативные терминалы Starlink сыграли в Украине после вторжения России в поддержке связи между гражданским населением и обеспечении важной связи для армии страны.

В октябре прошлого года Илон Маск заявил, что его компания не может позволить себе до бесконечности финансировать Starlink для Украины. По его словам, содержание этих спутниковых платформ обошлось ему в 20 миллионов долларов в месяц.

В январе этого года Илон Маск написал в Twitter, что пожертвовал на нужды Украины 100 миллионов долларов, и добавил, что его компания SpaceX, имеющая крупнейшую мировую сеть спутникового интернета Starlink, в свое время отказалась от денег Пентагона за оплату использования работы Starlink в Украине.

Напомним, в конце октября 2022 года у украинских военных начались проблемы с работой терминалов спутниковой связи Starlink от компании SpaceX Илона Маска.

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