Зеленський приїхав до Одеси: деталі візиту

Глава держави Володимир Зеленський у Одесі 2 липня привітав воїнів Військово-Морських сил Збройних Сил України з професійним святом.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

"Сьогодні – в Одесі, перш за все для того, щоб привітати наших воїнів Військово-Морських сил Збройних Сил України із їхнім професійним днем. Привітати – і подякувати за сміливість, за героїзм та за надзвичайно круті результати для України, які вони здобули та здобувають", - зауважив президент.

Він також пригадав, "які амбіції були у Росії на початку повномасштабної агресії і які з тих амбіцій тепер на дні Чорного моря".

Зеленський подякував кожному воїну військово-морських сил — "морякам, усім морпіхам, усім командирам нашої ВМС, артилеристам, морським авіатором, операторам безпілотників, воїнам річкової флотилії річкових дивізіонів". Президент також нагородив українських військових, привітав курсантів інституту військово-морських сил Одеської морської академії та відвідав поранених воїнів у шпиталі.

Крім того, Зеленський провів нараду, на якій заслухав доповідь командувача Військово-морських сил ЗСУ Олексія Неїжпапи щодо оперативної ситуації у Чорному морі.

"Ворог точно не диктуватиме умов у Чорному морі, і окупантам доведеться так само боятися наближатись до нашого українського Криму і до наших берегів Азовського моря, як російські кораблі вже бояться наближатись до нашого Чорноморського узбережжя. Разом – ми переможемо! Ніколи українські береги не терпітимуть окупантів", - наголосив Зеленський.

Він також привітав зі святом усіх цивільних працівників та працівниць українського морського та річкового флоту — "усіх, хто забезпечує безпеку та роботу наших портів, нашу можливість попри російську блокаду Чорного моря давати життя українські економіці та з'єднувати нашу Україну зі світовими ринками".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у травні заявив про створення Корпусу морської піхоти. Він додав, що будуть сформовані нові бригади, забезпечені сучасною технікою та зброєю.

Своєю чергою, у ВМС пояснили, яку зброю він матиме і які завдання виконуватиме.

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