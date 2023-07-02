Зеленский приехал в Одессу: детали визита

Глава государства Владимир Зеленский в Одессе 2 июля поздравил воинов Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины с профессиональным праздником.

Об этом он написал в своем телеграмме.

"Сегодня - в Одессе, прежде всего для того, чтобы поздравить наших воинов Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины с их профессиональным днем. Поздравить и поблагодарить за смелость, за героизм и за чрезвычайно крутые результаты для Украины, которые они получили и получают", - отметил президент.

Он также напомнил, "какие амбиции были у России в начале полномасштабной агрессии и какие из тех амбиций теперь на дне Черного моря".

Зеленский поблагодарил каждого воина военно-морских сил — "моряков, всех морпехов, всех командиров нашей ВМС, артиллеристов, морских авиаторов, операторов беспилотников, воинов речной флотилии речных дивизионов". Президент также наградил украинских военных, поздравил курсантов института военно-морских сил Одесской морской академии и посетил раненых воинов в больнице.

Кроме того, Зеленский провел совещание, на котором заслушал доклад командующего Военно-морскими силами ВСУ Алексея Неежпапы по оперативной ситуации в Черном море.

"Враг точно не будет диктовать условий в Черном море, и оккупантам придется так же бояться приближаться к нашему украинскому Крыму и к нашим берегам Азовского моря, как российские корабли уже боятся приближаться к нашему Черноморскому побережью. Вместе - мы победим! Никогда украинские берега не будут терпеть оккупантов", - подчеркнул Зеленский.

Он также поздравил с праздником всех гражданских работников и работниц украинского морского и речного флота — "всех, кто обеспечивает безопасность и работу наших портов, нашу возможность, несмотря на российскую блокаду Черного моря, давать жизнь украинской экономике и соединять нашу Украину с мировыми рынками".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в мае заявил о создании Корпуса морской пехоты. Он добавил, что будут сформированы новые бригады, снабженные современной техникой и оружием.

В свою очередь, в ВМС объяснили, какое оружие он будет иметь и какие задачи будет выполнять.

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