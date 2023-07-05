Мудрик і Ко: молодіжна збірна України назвала стартовий склад на півфінал Євро-2023 проти Іспанії

Став відомий стартовий склад молодіжної збірної України (U-21) на півфінальний поєдинок Євро-2023 проти команди Іспанії.

Головний тренер української "молодіжки" Руслан Ротань зробив дві заміни у стартовому складі "синьо-жовтих" порівняно з чвертьфінальним матчем проти Франції.

Замість дискваліфікованого через перебір жовтих карток півзахисника Дмитра Криськіва з перших хвилин на поле вийде номінальний форвард Данило Сікан. На правому ж фланзі атаки Олександр Назаренко змінив Олексія Кащука.

Україна: Трубін, Сич, Батагов, Таловєров, Вівчаренко, Бондаренко, Бражко, Судаков, Мудрик, Назаренко, Сікан

Запасні: Нещерет, Фесюн, Сирота, Желізко, В'юнник, Салюк, Ванат, Лях, Брагару, Очеретько, Кащук

Також став відомий стартовий склад іспанської "молодіжки" на матч проти України.

Іспанія: Тенас, Віктор Гомес, Паредес, Пачеко, Міранда, Баена, Бланко, Серхі Гомес, Сансет, Родрі Санчес, Абель Руїс

Поєдинок 1/2 фіналу Євро-2023 між молодіжними збірними Іспанії та України відбудеться в середу, 5 липня, початок гри – о 22:00 за київським часом. На нашому сайті доступна онлайн-трансляція матчу Іспанія – Україна.

У фіналі переможець гри Іспанія – Україна позмагається з Англією, яка в першому півфіналі розгромила команду Ізраїлю (0:3).

команду Ізраїлю (0:3). Фінал Євро-2023 заплановано на суботу, 8 липня. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

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