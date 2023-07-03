Испания – Украина: где смотреть и ставки букмекеров на полуфинал молодежного Евро-2023

Украинская "молодежка" попытается во второй раз в истории пробиться в финал континентального первенства U-21.

В среду, 5 июля, молодежная сборная Украины (U-21) сыграет против команды Испании в матче 1/2 финала Евро-2023.

Поединок состоится на стадионе "Стяуа" в румынском Бухаресте. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

В четвертьфинале команда Руслана Ротаня обыграла Францию со счетом 1:3. В свою очередь, Испания по итогам экстра-таймов обыграла Швейцарию (2:1).

Наша "молодежка" уже играла с испанцами в последнем туре группового раунда Евро-2023. Тогда украинская сборная на последних минутах упустила победу (2:2) и уступила "Красной фурии" первое место в квартете B.

Отметим, что Украина и Испания уже обеспечили себе путевки на футбольный турнир Олимпиады-2024, которая состоится в Париже. Причем украинская сборная по футболу впервые в истории пробилась на Олимпийские игры.

Где смотреть матч Испания – Украина

Поединок 1/2 финала молодежного Евро-2023 между сборными Испании и Украины можно посмотреть на сайте Суспильне Спорт. Трансляция будет также доступна в эфире местных телеканалов Суспильного.

На нашем сайте также будет доступна онлайн трансляция матча Испания – Украина.

Прогнозы букмекеров на матч Испания – Украина

Фаворитом полуфинального поединка букмекеры считают испанскую сборную. На победу пиренейцев в основное время можно поставить с коэффициентом 1,76. Ничья – 4,15. Выигрыш "сине-желтых" по итогам 90 минут игры – 5,10.

Выход Испании в финал молодежного континентального первенства оценен коэффициентом 1,39. Проход Украины в решающий матч турнира – 3,15.

В другом полуфинале сыграют команды Израиля и Англии. Этот матч также состоится 5 июля, но в 19:00 по киевскому времени.

Финал Евро-2023 запланирован на субботу, 8 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, один раз молодежная сборная Украины (U-21) уже доходила до финала чемпионата Европы. В 2006 году "сине-желтые" в решающем матче континентального первенства разгромно проиграли Нидерландам (0:3).

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