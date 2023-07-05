Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

НАБУ проводить обшуки у нардепки Марченко: отримала хабар в три тисячі доларів

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
Перегляди
1122
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
НАБУ проводить обшуки у нардепки Марченко: отримала хабар в три тисячі доларів

Нардепка від партії “Слуга народу” Людмила Марченко / Фото: соцмережі

Наразі в офісі нардепки слідчі проводять обшуки.

НАБУ затримало нардепку від партії “Слуга народу” Людмилу Марченко та її помічницю. 

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав колишній заступник Міністра МВС Антон Геращенко.

За його словами, Марченко затримали у себе вдома в Тернополі під час отримання хабара у розмірі в три тисячі доларів.

“Її помічниця за гроші надавала дозволи на виїзд військовозобов'язаних за кордон через систему "Шлях". Також стало відомо, що затримана депутатка вагітна і має народжувати за два тижні. У її офісі наразі проводять обшуки”, - заявив Геращенко.

Нагадаємо, що НАБУ оголосило у розшук заступника голови Сумської облради.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1122
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація