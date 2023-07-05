НАБУ проводить обшуки у нардепки Марченко: отримала хабар в три тисячі доларів

НАБУ затримало нардепку від партії “Слуга народу” Людмилу Марченко та її помічницю.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав колишній заступник Міністра МВС Антон Геращенко.

За його словами, Марченко затримали у себе вдома в Тернополі під час отримання хабара у розмірі в три тисячі доларів.

“Її помічниця за гроші надавала дозволи на виїзд військовозобов'язаних за кордон через систему "Шлях". Також стало відомо, що затримана депутатка вагітна і має народжувати за два тижні. У її офісі наразі проводять обшуки”, - заявив Геращенко.

Нагадаємо, що НАБУ оголосило у розшук заступника голови Сумської облради.

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