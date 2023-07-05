Оккупанты обстреляли Херсонщину, есть жертвы

Также по меньшей мере трое гражданских получили осколочные ранения.

Российская армия ударила по жилым домам в Белозерке Херсонской области. В результате обстрела пострадали шесть мирных жителей, один человек погиб.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

По данным следствия, 5 июля 2023 около 19:00 оккупанты обстреляли поселок в Белозерской общине. В результате атаки травмы несовместимые с жизнью получил мужчина.

По меньшей мере трое гражданских получили осколочные ранения. Данные о пострадавших уточняются.

В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак уточнил, что в результате обстрела пострадал 10-летний мальчик и 56-летняя женщина.

"В результате удара по еще одному дому легкие ранения получил 51-летний мужчина, а также две женщины, 70 и 41 год", — сообщил Ермак.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупационные войска совершили артобстрел города Херсона. Есть жертвы среди мирного населения.

Кроме того, ранее информировали, что захватчики обстреляли 10 общин Сумщины. Зафиксировано 36 обстрелов и 268 взрывов.

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