У США алігатор убив жінку, яка вигулювала пса

Рептилія не підпускала до себе рятувальників.

В американському штаті Південна Кароліна 69-річна жінка померла після нападу алігатора. Рептилія атакувала її під час прогулянки із псом.

Про це пише Sky News.

Алігатор "охороняв" тіло жінки, коли його виявили біля поля для гольфу, і заважав працювати рятувальникам. Проте його успішно усунули.

Пес, з яким гуляла жінка, вижив.

За словами місцевих чиновників, це другий смертельний напад алігатора в окрузі Бофорт за останній рік. У серпні 2022 року тварина напала на 88-річну жінку біля її будинку в Сан-Сіті.

Нагадаємо, в індійському штаті Одіша 17-річна дівчина потрапила до пащі крокодила. Трагедія трапилася на очах у її сестри.

Читайте також: