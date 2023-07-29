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В окупованому Донецьку гримлять вибухи: що відбувається (відео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
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1487
Час на прочитання
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В окупованому Донецьку гримлять вибухи: що відбувається (відео)

В окупованому Донецьку пролунали вибухи увечері 29 липня / Фото: із соцмереж

У Мережі повідомляють про влучання у склад боєприпасів російських окупантів.

Увечері в суботу, 29 липня, у тимчасово окупованому Донецьку місцеві мешканці повідомили про звуки вибухів, схожі не детонацію боєприпасів.

У Telegram-каналі "Типовий Донецьк" опублікували відео очевидців.

У місцевих пабліках повідомляють, що вибухи чули мешканці Київського та Куйбишевського районів міста. 

На опублікованих кадрах з мікрорайону Азотний не тільки чутно вибухи, але й видно спалахи, ймовірно, від розірваних боєприпасів. 

У мережі пишуть, що все це - наслідок влучання у склад боєприпасів російських окупантів.

Офіційної інформації від українських військових наразі немає.

В окупованому Донецьку гримлять вибухи: що відбувається

В окупованому Донецьку гримлять вибухи: що відбувається

Нагадаємо, напередодні, 28 липня, до тимчасово окупованого Донецька також завітала "бавовна". Повідомляється про влучання в будівлю "МВС ДНР".

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Дата публікації
Перегляди
1487
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