У Зеленского прокомментировали "переговорное нытье" Путина

Советник главы ОП назвал условия для начала диалога с агрессорами.
Украина не будет вести переговоры со страной-агрессорой, пока она не выведет свои войска со всех оккупированных территорий и не признает свои военные преступления.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Традиционное "переговорное нытье" россиян продемонстрировано снова: "С нами отказываются разговаривать!" Да, отказываются. Потому что это глупо", — написал он.
Подоляк напомнил, что именно Россия пренебрегла международным правом и глобальной безопасностью. Именно Россия развязала масштабную, кровавую и неспровоцированную войну. Именно Россия демонстративно терроризирует население другой страны ракетами и беспилотниками, убивая тысячи людей.
Кроме того, Подоляк заявил, что если в Москве хотят переговоры, то они должны выполнить давно известные условия:
- Уйти из Украины.
- Сменили политическую элиту.
- Признать военные преступления.
- Выдать авторов войны трибуналу.
"Разве что-то не понятно?" – добавил советник руководителя ОП.
Напомним, ранее сообщалось, что российский диктатор Путин заявил о готовности к переговорам по войне в Украине, но посетовал, что ни Киев, ни США с НАТО не желают говорить с Москвой.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Кремле снова цинично врут о якобы готовности к переговорам. В частности, было сказано, что Россия "открыта к урегулированию" и диалогу о войне в Украине.
Читайте также: