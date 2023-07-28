Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

У Зеленского прокомментировали "переговорное нытье" Путина

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
3010
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
У Зеленского прокомментировали "переговорное нытье" Путина

Подоляк прокомментировал "переговорное нытье" Путина / Фото: Getty Images

Советник главы ОП назвал условия для начала диалога с агрессорами.

Украина не будет вести переговоры со страной-агрессорой, пока она не выведет свои войска со всех оккупированных территорий и не признает свои военные преступления.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Традиционное "переговорное нытье" россиян продемонстрировано снова: "С нами отказываются разговаривать!" Да, отказываются. Потому что это глупо", — написал он.

Подоляк напомнил, что именно Россия пренебрегла международным правом и глобальной безопасностью. Именно Россия развязала масштабную, кровавую и неспровоцированную войну. Именно Россия демонстративно терроризирует население другой страны ракетами и беспилотниками, убивая тысячи людей.

Кроме того, Подоляк заявил, что если в Москве хотят переговоры, то они должны выполнить давно известные условия:

  • Уйти из Украины.
  • Сменили политическую элиту.
  • Признать военные преступления.
  • Выдать авторов войны трибуналу.

"Разве что-то не понятно?" – добавил советник руководителя ОП.

Напомним, ранее сообщалось, что российский диктатор Путин заявил о готовности к переговорам по войне в Украине, но посетовал, что ни Киев, ни США с НАТО не желают говорить с Москвой.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Кремле снова цинично врут о якобы готовности к переговорам. В частности, было сказано, что Россия "открыта к урегулированию" и диалогу о войне в Украине.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
3010
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация