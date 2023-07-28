У Зеленського прокоментували "переговорне скиглення" Путіна

Радник голови ОП назвав умови для початку діалогу з агресорами.

Україна не буде вести переговори з країною-агресоркою, поки вона не виведе свої війська з усіх окупованих територій та не визнає свої воєнні злочини.

Також читайте Як повинна закінчитись війна Росії проти України і чи будуть переговори: пояснення західних експертів

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Традиційне "переговорне скиглення" росіян продемонстроване знову: "Із нами відмовляються розмовляти!" Так, відмовляються. Бо це безглуздо", - написав він.

Подоляк нагадав, що саме Росія знехтувала міжнародним правом та глобальною безпекою. Саме Росія розвʼязала масштабну, криваву та неспровоковану війну. Саме Росія демонстративно тероризує населення іншої країни ракетами та безпілотниками, вбиваючи тисячі людей.

Крім того, Подоляк заявив, що якщо у Москві хочуть переговорів, то вони повинні виконати давно відомі умови:

Піти з України.

Змінили політичну еліту.

Визнати воєнні злочини.

Видати авторів війни трибуналу.

"Хіба щось не зрозуміло?" - додав радник керівника ОП.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський диктатор Путін заявив про готовність до переговорів щодо війни в Україні, але поскаржився, що ні Київ, ні США з НАТО не бажають говорити з Москвою.

Крім того, ми раніше інформували, що у Кремлі знову цинічно брешуть про нібито готовність до переговорів. Зокрема, було сказано, що Росія "відкрита до врегулювання" та діалогу щодо війни в Україні.

Читайте також: