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Німецька компанія відкриє в Україні центр для ремонту танків Leopard

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Німецька компанія відкриє в Україні центр для ремонту танків Leopard

Концерн Rheinmetall планує створити в Україні ремонтний центр для танків / Фото: The Bild

Завдяки новому заводу буде скорочена відстань, на яку транспортуються танки для ремонту.

Німецька компанія Rheinmetall планує створити в Україні ремонтний центр для танків Leopard. Хаб може з’явитися вже наприкінці літа.

Про це заявив директор промислової групи Армін Паппергер, пише Reuters.

Як зазначається, завдяки новому заводу буде скорочена відстань, на яку транспортуються танки для ремонту. Водночас в оточенні російського диктатора Путіна раніше намагалися залякати компанію тим, Москва завдасть удару по будь-якому об'єкту, який створить Rheinmetall в Україні.

Проте директор промислової групи підкреслив, що Rheinmetall не планує відмовлятися від планів будівництва заводу в Україні, незважаючи на російські погрози.

Нагадаємо, що Путін бідкається, що Україна, США і НАТО не хочуть розмовляти з ним про війну.

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Дата публікації
Перегляди
436
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