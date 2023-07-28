ДБР повідомило про підозру російському олігарху Олександру Бабакову: що про це відомо

Російському олігарху загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Державне бюро розслідувань повідомило про ще одну підозру заступникові голови держдуми РФ, який виправдовував у пропагандиста Соловйова збройну агресію проти України.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Як стало відомо, правоохоронці повідомили про нову підозру російському олігарху, заступнику голови державної думи РФ Олександру Бабакову.

“Бабаков в ефірі російських пропагандистських каналів на запитання російського пропагандиста Володимира Соловйова щодо захоплених рф частин Донецької та Херсонської областей повідомив, що зазначені області є економічною територією, які рф повинна не спонсорувати, а розвивати й використовувати у власних економічних цілях. Таким чином він виправдовував і визнавав правомірною збройну агресію рф проти України та тимчасову окупацію частин територій України. ДБР повідомило про підозру Бабакову за статтею виправдовування й визнання збройної агресії рф проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК України)”, - розповіли в ДБР.

За свої висловлювання російському олігарху загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Путіна зробили цинічну заяву про переговори з Україною.

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