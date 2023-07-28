Биткою гамселив підлеглого: воєнкома з Рівного взято під варту

Начальнику ТЦК загрожує до 12 років за ґратами.

Суд обрав запобіжний захід для начальника Рівненського обласного ТЦК та СП у вигляді тримання під вартою. Напередодні стало відомо про побиття військкомом свого підлеглого.

Про це в Офісі генпрокурора та в ДБР повідомили 28 липня.

За інформацією Держбюро розслідування, Рівненський міський суд обрав обласному військкому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

27 липня правоохоронці оголосили начальнику Рівненського обласного ТЦК підозру через побиття підлеглого військового. Підозрюваний разом із керівником районного ТЦК побив військового биткою та змушував навколішки "вимолювати пробачення". Знущання військкомів фіксували на відео.

Працівники ДБР провели у військкома обшук і знайшли вищезгадану битку.

Підозрюваному інкримінують перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану. За це загрожує покарання у вигляді 12 років ув’язнення.

Начальнику Рівненського обласного ТЦК та СП оголосили підозру і взяли під варту / Фото: Державне бюро розслідувань

Начальнику Рівненського обласного ТЦК та СП оголосили підозру і взяли під варту / Фото: Державне бюро розслідувань

Чому рівненські військкоми побили підлеглого

Як поінформували напередодні в ДБР, полковник і підполковник дізналися, що водій стрілецької роти однієї з військових частин Рівненського районного ТЦК та СП планує доповісти про їхні порушення під час служби. Аби цього не допустити, військкоми побили чоловіка биткою з вимогами вимолювати пробачення.

За даними ДБР, потім під час обшуків у керівника обласного військкомату знайшли битку й телефон потерпілого, а у очільника районного – схожу на амфетамін речовину та знаряддя для вживання наркотиків. Обох було затримано.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Два військкоми били битою підлеглого!"

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