Немецкая компания откроет в Украине центр для ремонта танков Leopard

Благодаря новому заводу будет сокращено расстояние, на которое транспортируются танки для ремонта.

Немецкая компания Rheinmetall намерена создать в Украине ремонтный центр для танков Leopard. Хаб может появиться уже в конце лета.

Об этом заявил директор промышленной группы Армин Паппергер, пишет Reuters.

Как отмечается, благодаря новому заводу будет сокращено расстояние, на которое транспортируются танки для ремонта. В то же время в окружении российского диктатора Путина ранее пытались запугать компанию тем, что Москва нанесет удар по любому объекту, который создаст Rheinmetall в Украине.

Однако директор промышленной группы подчеркнул, что Rheinmetall не намерен отказываться от планов строительства завода в Украине, несмотря на российские угрозы.

Напомним, что Путин жалуется, что Украина, США и НАТО не хотят разговаривать с ним о войне.

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