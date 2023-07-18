Кулеба объяснил, что подразумевают страны, призывающие к "немедленному миру" с Россией

Некоторые страны призывают сесть за стол переговоров или просто прекратить военную поддержку Украины.

В ходе дебатов на Генеральной ассамблее ООН глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что за призывами к "абстрактному миру" скрывается предложение отдать России захваченные ею территории Украины.

Об этом сообщает издание Укринформ.

"Мы постоянно слышим абсурдные призывы к абстрактному миру. Большинство из них на самом деле подразумевают не мир, а несколько иное. Некоторые из них я переведу с дипломатического языка на язык здравого смысла", — подчеркнул Кулеба.

Кулеба подчеркнул, что страны, как предлагают подобный "мир", просто хотят отдать России территории Украины, которые она захватила, а затем продолжила убивать, грабить, насиловать и запугивать людей на оккупированных территориях.

"Другие цинично заявляют, что именно Украина "затягивает" войну. Они действительно имеют в виду следующее: "Украина должна сдаться и позволить России как можно быстрее завершить свой геноцид", — добавил Кулеба.

Министр заявил, что все, кто предлагает прекратить поддержку Украины, просто стремятся оставить Украину беззащитной перед российскими агрессорами, чтобы "быстрее продолжать с Россией привычный бизнес".

"После сопротивления российской полномасштабной агрессии в течение более полутора лет мой 40-миллионный народ может ответить на все эти предложения только одно: "Нет!", – резюмировал он.

Напомним, ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал от России список детей, вывезенных с оккупированных территорий.

Кроме того, мы ранее информировали, что передачей кассетных боеприпасов США стремятся усилить переговорные позиции Украины к моменту начала этих переговоров.

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