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Сын Виктории Бекхэм показал нежные поцелуи со своей девушкой, лежа на траве

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1763
Время на прочтение
1 мин
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Сын Виктории Бекхэм показал нежные поцелуи со своей девушкой, лежа на траве

Ромео Бекхэм с девушкой / Фото: instagram.com/romeobeckham

Футболист показал, как проводит время с любимой.

20-летний сын Виктории и Дэвида Бекхэм – Ромео – показался в компании своей девушки, модели Мии Реган.

На своей странице в Instagram футболист показал, как они с любимой проводят время в свободное время. Ромео опубликовал пикантную фотографию, на которой лежит на траве с Мией в купальнике и нежно целует ее на камеру.

В подписи на фото Бекхэм-младший признался в своих чувствах к своей избраннице.

"Как мне повезло с этим человеком", — написал Ромео и отметил Мию.

Ромео Бекхэм с девушкой / © instagram.com/romeobeckham
Ромео Бекхэм с девушкой / Фото: instagram.com/romeobeckham

Напомним, что отношения Бекхэма с Реганом начались еще в 16-летнем возрасте. После трех лет пара пережила небольшой кризис и на время разошлась, впрочем, уже совсем скоро Ромео и Мия снова сошлись.

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Дата публикации
Просмотры
1763
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