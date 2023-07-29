У Кремлі почали більше перейматися, чи підтримують росіяни війну — ISW

У Кремлі дедалі більше турбуються про те, що думають росіяни про вторгнення РФ до України напередодні регіональних виборів у вересні 2023 року і виборів президента 2024 року.

Про це заявили аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті йдеться про те, що ініціатива Міноборони Росії про збільшення максимального віку призову від 27 до 30 років викликала бурхливу дискусію серед кремлівських чиновників.

Рада безпеки Росії закликала адміністрацію президента не підтримувати ініціативу МО через побоювання, що ця ініціатива викличе негативну реакцію громадськості й вплине на рейтинги схвалення президента Росії Володимира Путіна.

За словами аналітиків, глава Міноборони РФ Сергій Шойгу все одно зміг проштовхнути цю ініціативу і навіть зберегти прихильність з боку Путіна. Так, глава Кремля підтримав таке рішення, оскільки ЗС РФ не вистачає солдатів для ведення війни проти України.

"Представники "Единой России" бояться використовувати війну в Україні у своїх передвиборчих кампаніях на майбутніх регіональних і місцевих виборах, оскільки занепокоєні тим, як на це відреагують виборці", — йдеться у звіті.

Передбачається, що партія "Единая Россия" вдасться до фальсифікації результатів голосування.

Раніше власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що наразі вони перебувають у такому стані, коли можуть втратити Росію. І щоб цього не сталося, треба запровадити “воєнний стан”, оголосити “нові хвилі мобілізації”, перевести всі заводи на виробництво боєприпасів, припинити будувати нові дороги та хмарочоси і працювати тільки на війну.