Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Атака беспилотников на Москву: реакция Минобороны России

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
216
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Атака беспилотников на Москву: реакция Минобороны России

Один человек пострадал при взрыве в Москве / Фото: Associated Press

Российские власти отреагировали на "бавовну" в Москве.

"Утром 30 июля пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве", - об этом заявили в Министерстве обороны России в соцсетях. 

Якобы один "украинский БПЛА" уничтожен в воздухе "средствами ПВО" над территорией Одинцовского района Московской области.  

Еще два беспилотника "были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы" и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити.

Один человек пострадал при взрыве в башне "Око-2" в "Москва-Сити", сообщили в экстренных службах.

Напомним, что мэр Москвы традиционно обвинил в атаке на город "украинские беспилотники".

Напомним, в 4 часа утра понедельника, 24 июля, жителей Москвы разбудили громкие взрывы, они раздавались в разных районах города. Пропагандисты заявили об атаке беспилотников.

В Министерстве обороны страны-агрессорки России заявили об атаке на Москву. Там традиционно обвинили в этом Украину. Атаку в России назвали "террористической".

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
216
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация