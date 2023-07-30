Атака беспилотников на Москву: реакция Минобороны России

Российские власти отреагировали на "бавовну" в Москве.

"Утром 30 июля пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве", - об этом заявили в Министерстве обороны России в соцсетях.

Якобы один "украинский БПЛА" уничтожен в воздухе "средствами ПВО" над территорией Одинцовского района Московской области.

Еще два беспилотника "были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы" и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити.

Один человек пострадал при взрыве в башне "Око-2" в "Москва-Сити", сообщили в экстренных службах.

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Напомним, что мэр Москвы традиционно обвинил в атаке на город "украинские беспилотники".

Напомним, в 4 часа утра понедельника, 24 июля, жителей Москвы разбудили громкие взрывы, они раздавались в разных районах города. Пропагандисты заявили об атаке беспилотников.

В Министерстве обороны страны-агрессорки России заявили об атаке на Москву. Там традиционно обвинили в этом Украину. Атаку в России назвали "террористической".

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