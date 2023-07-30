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Астрологический прогноз на 30 июля

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
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Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 30 июля

Астрологический прогноз на 30 июля / Фото: www.credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: один из самых лучших дней для общения с друзьями и родными, чему и нужно посвятить нынешний выходной. 

Символ дня: Труба – как символ призыва к действию. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: лиловый, лавандовый, фиолетовый. 

Счастливые камни дня: сапфир, лазурит. 

За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт. 

Болезни дня: заболевания нынешнего дня проходят быстро и не оставляют следа, чаще всего они носят психосоматический характер. 

Питание дня: хороший результат даст сухое лечебное голодание, которое обязательно должен одобрить врач. 

Стрижка дня: стричься в этот день не только можно, но и нужно – считается, что это принесет материальное благополучие. 

Дачные работы дня: можно рыхлить и удобрять почву, усиленно поливать и подкармливать растения. 

Магия и мистика дня: день, когда даже у самых материалистически настроенных людей могут проявиться экстрасенсорные способности: стоит воспользоваться этим даром в поисках ответа на важные вопросы. 

Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, не несут важной информации, поэтому не стоит обращать на них внимание. 

Табу дня: несмотря на выходной день, праздное времяпрепровождение звезды не приветствуют: нужно найти себе какое-то занятие – например, хобби. 

Цитата дня: «Половина того, что отделяет успешных предпринимателей от неудачников, это настойчивость» (Стив Джобс). 

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Дата публикации
Просмотры
116
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