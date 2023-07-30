Астрологический прогноз на 30 июля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: один из самых лучших дней для общения с друзьями и родными, чему и нужно посвятить нынешний выходной.

Символ дня: Труба – как символ призыва к действию.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: лиловый, лавандовый, фиолетовый.

Счастливые камни дня: сапфир, лазурит.

За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт.

Болезни дня: заболевания нынешнего дня проходят быстро и не оставляют следа, чаще всего они носят психосоматический характер.

Питание дня: хороший результат даст сухое лечебное голодание, которое обязательно должен одобрить врач.

Стрижка дня: стричься в этот день не только можно, но и нужно – считается, что это принесет материальное благополучие.

Дачные работы дня: можно рыхлить и удобрять почву, усиленно поливать и подкармливать растения.

Магия и мистика дня: день, когда даже у самых материалистически настроенных людей могут проявиться экстрасенсорные способности: стоит воспользоваться этим даром в поисках ответа на важные вопросы.

Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, не несут важной информации, поэтому не стоит обращать на них внимание.

Табу дня: несмотря на выходной день, праздное времяпрепровождение звезды не приветствуют: нужно найти себе какое-то занятие – например, хобби.

Цитата дня: «Половина того, что отделяет успешных предпринимателей от неудачников, это настойчивость» (Стив Джобс).

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