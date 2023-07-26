В Нигере – попытка военного переворота: президент заблокирован

В Нигере военные 26 июля заблокировали президента страны Мохаммеда Базума в его президентском дворце в столице страны Ниамей.

Об этом сообщает Reuters.

Военные в Нигере также заблокировали расположенные рядом с дворцом министерства. Персонал внутри президентского дворца не имеет доступа в свои офисы. Другие СМИ утверждают, что мятежниками являются бойцы президентской гвардии.

Издание Jeune Afrique сообщает, что президента удерживают повстанцы, но уверяет, что он "цел и невредим".

Мятежники также взяли под контроль все дороги, ведущие к национальному телеканалу. В то же время в остальных районах столицы Нигера все спокойно.

Реакция Борреля и Макрона

На эти события уже отреагировал глава евродипломатии Жозеп Боррель.

"Очень озабочен текущими событиями в Ниамее. ЕС осуждает любые попытки дестабилизировать демократию и угрожать стабильности Нигера", –написал Боррель в Сети.

Отметим, Нигер – привилегированный союзник Франции, имеющий авиабазу в Ниамее. Президент Франции Эммануэль Макрон, который сейчас находится в турне по Тихоокеанскому региону, внимательно следит за развитием ситуации, поддерживая постоянную связь с министром обороны своей страны, информирует Le Figaro. Париж озабочен возможностью падения режима президента Базума. Дислоцированные в Нигере французские военные отказываются от комментариев.

Солдаты нигерийской армии в столице страны/Фото: Twitter

Заметим, что предыдущая попытка переворота в Нигере была совершена в марте 2021 года. Тогда военное подразделение пыталось захватить дворец президента за несколько дней до принесения Базумом присяги.

Также сообщается, что госперевороты в Буркина-Фасо и Мали были частично вызваны разочарованием неспособностью власти остановить восстание исламистов, уничтожающее регион Сахель, в который входит Нигер.

Справка: Нигер – западноафриканская страна с населением более 24 млн человек, которая является одной из самых бедных в мире. Более 80% территории государства находится в пустыне Сахара. Нигер обрел независимость от Франции в 1960 году. С того времени в африканской стране произошло четыре военных переворота.

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