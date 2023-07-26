Шойгу провел переговоры с коллегой-диктатором: о чем договорились РФ и Северная Корея

По словам Шойгу, с первых минут пребывания в Северной Корее он "испытал заботу и внимание" диктаторского государства.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры с северокорейским коллегой Кан Сун Намом во время визита в тоталитарную КНДР.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

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Шойгу поблагодарил Пхеньян за приглашение в столицу "дружественной страны". По его словам, с первых минут он "испытал заботу и внимание" диктаторского государства.

"Рад встрече и знакомству с вами. С благодарностью воспользовался вашим приглашением посетить Пхеньян – столицу дружественного государства. Благодарен корейским друзьям за предложенную насыщенную программу. С первых минут почувствовал вашу заботу и ваше внимание. Возможно не только активно поработать, но и узнать много интересного КНДР, вашу культуру, традиции и достопримечательности", – заявил министр.

Также российский министр Шойгу выразил надежду, что переговоры будут способствовать укреплению взаимодействия с Северной Кореей в сфере обороны.

Напомним, вечером 25 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл с военной делегацией в диктаторскую страну Северной Кореи (КНДР). У него были запланированы переговоры с министром обороны КНДР генералом армии Кан Сун Намом.

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