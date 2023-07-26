У Нігері – спроба військового перевороту: президент заблокований

У Нігері військові 26 липня заблокували президента країни Мохамеда Базума у його президентському палаці у столиці країни Ніамей.

Про це повідомляє Reuters.

Військові у Нігері також заблокували розташовані поруч з палацом міністерства. Персонал усередині президентського палацу не має доступу до своїх офісів. Інші ЗМІ стверджують, що заколотниками є бійці президентської гвардії.

Видання Jeune Afrique повідомляє, що президента утримують повстанці, але запевняє, що він "цілий і неушкоджений".

Заколотники також взяли під контроль усі дороги, що ведуть до національного телеканалу. Водночас у решті районів столиці Нігеру все спокійно.

Реакція Борреля і Макрона

На ці події вже відреагував очільник євродипломатії Жозеп Боррель.

"Дуже стурбований поточними подіями в Ніамеї. ЄС засуджує будь-які спроби дестабілізувати демократію та загрожувати стабільності Нігеру", – написав Боррель у Мережі.

Зауважимо, Нігер – привілейований союзник Франції, яка має авіабазу в Ніамеї. Президент Франції Еммануель Макрон, який зараз перебуває в турне Тихоокеанським регіоном, уважно стежить за розвитком ситуації, підтримуючи постійний зв'язок з міністром оборони своєї країни, інформує Le Figaro. Париж стурбований можливістю падіння режиму президента Базума. Дислоковані в Нігері французькі військові відмовляються від коментарів.

Солдати нігерійської армії у столиці країни / Фото: Twitter

Зауважимо, попередня спроба перевороту в Нігері була скоєна в березні 2021 року. Тоді військовий підрозділ намагався захопити палац президента за кілька днів до складання Базумом присяги.

Також повідомляється, що держперевороти у Буркіна-Фасо та Малі були частково спричинені розчаруванням неспроможністю влади зупинити повстання ісламістів, що нищить регіон Сахель, до якого входить Нігер.

Довідка: Нігер – західноафриканська країна з населенням понад 24 млн людей, яка є однією з найбідніших у світі. Понад 80% території держави розташовано в пустелі Сахара. Нігер здобув незалежність від Франції 1960 року. Від того часу в африканській країні відбулися чотири військові перевороти.

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